Robert Lewandowski proposé au PSG

Lors du prochain mercato estival le secteur offensif du Paris Saint-Germain devrait faire peau neuve … ou presque. Entre les récentes velléités de départ de Mauro Icardi (29 ans) et le dossier Kylian Mbappé, une place restera à combler sur la ligne d’attaque parisienne. Aujourd’hui, selon nos confrères de Bild, une piste provenant d’Allemagne semble sérieuse. En effet, dans le podcast « Bayern Insider » du média allemand, le journaliste Christian Falk nous informe que l’international polonais (128 sélections) aurait été proposé au Paris Saint-Germain par son célèbre agent Pini Zaha.

Le journaliste allemand affirme également que les services de Robert Lewandowski ont été proposés au FC Barcelone. Entre l’avenir de l’attaquant polonais de 33 ans, celui de Kylian Mbappé (24 ans) ou encore Erling Haaland (21 ans), un véritable jeu des chaises musicales semble s’installer sur l’échiquier des attaquants du football européen. L’attaquant norvégien (15 sélections) du Borussia Dortmund est sur les tablettes du Real Madrid et du FC Barcelone, son avenir semble se diriger vers la Liga, mais nos confrères de Marca assure que Manchester City et le Paris Saint-Germain sont également des opportunités pour Haaland. Concernant Kylian Mbappé, son avenir semble se dessiner au Real Madrid, mais en l’état, rien n’est fait, et selon RMC, l’international français (53 sélections) pourrait voir son aventure se prolonger à Paris.