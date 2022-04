Avec les éliminations en huitièmes de finale de Coupe de France et Ligue des champions, le PSG aura pour seul objectif, en cette fin de saison, de valider le 10e titre de champion de France de son histoire. Un titre symbolique quasiment acquis tant les Parisiens possèdent une confortable avance sur leurs poursuivants (12 points d’avance sur l’Olympique de Marseille). Et après cette saison décevante sur le plan sportif, de nombreux changements sont attendus dans l’organigramme du club. Et le premier concerné devrait être Mauricio Pochettino. Encore sous contrat jusqu’en juin 2023, le coach argentin pourrait retrouver la Premier League la saison prochaine. En effet, depuis des mois, l’actuel coach parisien est à la lutte avec l’entraîneur de l’Ajax Amsterdam, Erik ten Hag (juin 2023), afin de prendre place sur le banc de Manchester United.

Et selon les dernières informations de The Telegraph, les dirigeants anglais vont passer un dernier entretien avec les entraîneurs qui les intéressent. Cependant un nom semble se détacher. En effet, il semblerait qu’Erik ten Hag soit désormais « le favori incontesté » pour prendre la place de Ralf Rangnick sur le banc des Red Devils. Reste à savoir si le dernier entretien avec le board mancunien fera de nouveau pencher la balance en faveur de Mauricio Pochettino, longtemps considéré comme la cible idéale pour gérer l’effectif de l’actuel 6e de Premier League. Du côté de Manchester United, certaines personnes doutent encore de la capacité d’Erik ten Hag à diriger un club à pression, ce qui explique la prochaine vague d’entretiens. Pour rappel, les Red Devils étaient également intéressés par Thomas Tuchel (Chelsea), Luis Enrique (sélection Espagne) et Julen Lopetegui (Séville FC) mais ces derniers ne devraient pas bouger.