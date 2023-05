Anciens – Raï revient sur ses moments forts avec le PSG

Raï se place, sans conteste, comme l’une des plus grandes légendes du PSG où il y a évolué durant cinq saisons (1993-1998. Pour le site officiel de la Ligue 1, le meneur de jeu brésilien est revenu sur son passage et ses souvenirs en terre parisienne.

Lorsque les supporters sont invités à concocter leur équipe-type de l’Histoire rouge et bleu, un joueur revient avec grande insistance. Ce joueur, c’est Raï. Le Champion du monde brésilien a arboré la tunique parisienne durant cinq saisons, de 1993 à 1998. Un laps de temps durant lequel il a enthousiasmé le Parc des Princes. Auprès du site officiel de la Ligue 1, ce dernier est revenu sur son idylle avec le PSG. Morceaux choisis.

Son arrivée au PSG

Dans un premier temps, Raï a expliqué comment son transfert s’était fait. Une arrivée bien aidée par la présence de joueurs brésiliens au club : « A 28 ans, j’avais envie de quitter le Brésil. Valdo et Ricardo m’ont donné envie de venir au PSG, même si j’avais aussi des offres d’Italie. Mais je trouvais que le projet était différent avec l’ambition de devenir un grand d’Europe. Et le PSG est venu me voir au bon moment, car c’était la fin de la saison au Brésil (fin décembre 1992). Je me suis rapidement mis d’accord avec les dirigeants mais São Paulo voulait que je reste quelques mois de plus afin de disputer la Copa Libertadores, que l’on a d’ailleurs remportée. »

Son intégration difficile

Comme on le sait, Raï a connu des débuts en dents de scie au PSG. Un état de fait qu’il met en relation avec une difficile adaptation à sa nouvelle vie, à un nouveau pays et une nouvelle culture. « La première année a été difficile car j’étais très fatigué… C’était la première fois que je quittais mon pays. Je devais me faire à une autre culture, construire mon nouveau cadre de vie, a-t-il expliqué avant d’exposer l’évènement qui a marqué un tournant dans son aventure parisienne. Le match au Parc contre Monaco (1-1, avril 1994), un moment déterminant dans ma carrière au PSG. C’était le printemps, je commençais à me sentir mieux. Il y avait un problème avec les supporters qui, pour manifester leur mécontentement, ont commencé à nous siffler. Et il y a eu un pénalty en notre faveur. Ce pénalty a été le plus tendu de ma carrière. Devant les 40 000 spectateurs, j’ai alors pris le ballon – à l’époque, je n’étais pas encore le tireur attitré – et je l’ai transformé sous les sifflets…C’était un moment charnière. Une fois dans le vestiaire, Ricardo m’a dit que j’avais joué ma carte séjour sur ce pénalty ! Si je l’avais raté, ça aurait été vraiment difficile pour moi.

Pour continuer en ce qui concerne ses moments forts sous la tunique du PSG, Raï évoque la victoire finale en C2 (1996) ou son ultime match avec le club de la capitale (1998). « Il y a forcément la Coupe des Coupes en 1996 avec la fête qu’il y a eue derrière, le public, les Champs-Élysées… Puis, mon dernier match au Parc, contre Monaco (25 avril 1998). Il y a aussi eu le moment symbolique où j’ai pris le brassard de capitaine (saison 96/97), le but contre le Barça au Parc (1/4 de finale retour de Ligue des Champions, 94/95), le 5-0 contre Bucarest où il y avait une ambiance… Il y a aussi le match retour contre Parme avec mes deux pénaltys (3-1, 1/4 de finale retour de Coupe des Coupes, 95/96). »