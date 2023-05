En plein débat autour de l’histoire entre le Parc des Princes et le PSG, l’Equipe de France annonce jouer dans l’antre du club de la capitale. La FFF, a dévoilé la liste des stades dans lesquels les matchs de qualification pour l’Euro 2024 se disputeront.

Si le Paris Saint-Germain pourrait quitter le Parc des Princes, d’autres pourraient y évoluer. En effet, « le Comité Exécutif de la FFF, réuni ce jeudi 11 mai, a validé le choix des villes qui accueilleront les matches de l’Équipe de France A« , annonce la Fédération Française de Football sur son site officiel. En ce sens, le Parc des Princes a été retenu et accueillera la rencontre de Qualification pour l’Euro 2024 entre l’Equipe de France et l’Irlande le 7 septembre 2023. Une nouvelle qui pourrait en faire sourire certains quand on sait que le Stade de France serait potentiellement le futur stade du club de la capitale.