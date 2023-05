Lionel Messi, de retour de suspension, s’est copieusement fait siffler face à l’AC Ajaccio ce samedi soir au Parc des Princes (5-0, 35e journée de Ligue 1). Un évènement qui fait couler beaucoup d’encre.

La cassure entre le PSG et une partie de ses supporters est de plus en plus visible. Des supporters qui n’ont pas hésité à afficher leur mécontentement devant la Factory, un petit groupe poussant jusqu’au domicile de Neymar pour lui faire entendre le fond de leur pensée. Un agissement fortement désapprouvé par le PSG dans la foulée. Et outre le Brésilien, d’autres joueurs ont été pris pour cible, à l’image de Marco Verratti et de Lionel Messi.

Un problème plus profond

Concernant ce dernier, il faisait son retour à l’occasion de la réception des Ajacciens ce samedi après sa courte suspension infligée par le PSG faisant suite à son escapade du côté de l’Arabie Saoudite. Un retour qui s’est fait sous les hués du Parc des Princes. Plusieurs observateurs ont notamment fustigé ce traitement réservé à la Pulga. Présent sur le plateau de Prime Video, Thierry Henry a été un peu plus loin dans la réflexion. Pour lui, cela révèle tout simplement d’une fracture profonde entre les supporters rouge et bleu et la direction qatarie. « On parle tout de même de très grands joueurs, mais les gens ne sont pas satisfaits. Si on doit parler de la vraie fracture : la marque a grandi, mais la communauté est restée en bas. Nous on est là, c’est facile de parler. Mais je peux comprendre les sifflets envers Lionel Messi parce qu’il a manqué un entraînement et que personne n’est au-dessus du club, mais cela doit alors être tout le temps comme ça. Il faut des règles. Mais, encore une fois, une équipe qui va battre le record de titres en France, on est encore en train de parler de sifflets. J’ai rarement vu une équipe qui va être championne avoir des joueurs se faire siffler. »