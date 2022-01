L’agent de Seko Fofana évoque le PSG

On le sait, c’est une constante toute parisienne, le PSG possède quelques difficultés à installer un milieu de terrain solide sur la durée. Trop peu d’éléments ont confirmé dans ce secteur et, logiquement, le mercato parait être l’outil idoine pour résoudre cette problématique. Le souci étant de trouver un joueur convenable pour les ambitions du club parisien et cela coûte généralement très cher.

À moins de saisir les bonnes opportunités au moment opportun. Et justement, un milieu de terrain crève littéralement l’écran depuis le début de la saison en Ligue 1 : il joue au RC Lens et il a littéralement mis l’entrejeu du PSG dans sa poche lorsqu’il s’est frotté au Rouge et Bleu, il s’agit de Seko Fofana. Si aucune rumeur concrète n’est venue étayer un possible intérêt du club de la capitale pour l’ancien joueur de l’Udinese, nombre d’observateurs et de supporters commencent à lancer « la propagande ». Interrogé sur un hypothétique transfert de son client au PSG, l’agent du principal intéressé a d’ailleurs indiqué : « Seko est sous contrat avec le RC Lens jusqu’en juin 2024. Il y a des sollicitations, mais également les exigences de son club. En ce qui concerne le PSG ou l’OM, ce sont deux grands clubs français. Le PSG a un staff de qualité et à l’OM c’est la même chose. Ils connaissent très bien le profil de Seko. S’il doit aller dans un club français programmé pour les compétitions européennes ou dans un grand club étranger, ça se fera naturellement. C’est la suite logique, il est ambitieux », a confié Antony Mendez auprès de Foot Mercato.