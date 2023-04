Angers / PSG – Annoncez votre pronostic

Ce soir (21 heures, Prime Video), le PSG se déplace sur la pelouse d’Angers dans le cadre de la 32e journée de Ligue 1. Une rencontre contre la lanterne rouge qui doit permettre aux Parisiens de se rapprocher du titre de champion de France.

Pour cette rencontre contre le dernier de la Ligue 1, le PSG devra faire sans Presnel Kimpembe, Neymar et Nordi Mukiele, forfaits pour le reste de la saison et Renato Sanches, encore absent quelques semaines. Christophe Galtier devra également se passer de Nuno Mendes. Mais il pourra compter sur le retour de Marco Verratti, qui revient après avoir manqué les rencontres contre Nice et Lens. Face à la lanterne rouge, le PSG va tout faire pour l’emporter pour faire un pas de plus en espérant que ses poursuivants réalisent un faux pas, Marseille affrontant Lyon alors que Lens reçoit Monaco.

À moins de deux heures d’Angers / PSG, comment sentez-vous cette rencontre ? Vous pouvez partager votre pronostic dans l’espace commentaire ci-dessous. La semaine dernière, le club de la capitale s’est imposé sur la pelouse du Parc des Princes contre Lens (3-1) dans le choc entre les deux premiers du championnat, à l’instant de la rencontre. Un score annoncé ici par coridon. Bravo à lui !