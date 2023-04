PSG / Lens – Annoncez votre pronostic

Dans une demi-heure, le PSG affronte Lens dans le choc de la 31e journée de Ligue 1. Le PSG voudra retrouver le goût de la victoire au Parc des Princes pour prendre ses distances en tête de la Ligue 1.

Pour cette rencontre entre le premier et le deuxième, Christophe Galtier doit faire sans six joueurs dont Marco Verratti, touché aux ischio-jambiers et trop court pour ce PSG / Lens. Dans son onze de départ, le coach parisien a offert du classique en attaque et en défense. Au milieu de terrain, il a décidé de titulariser Fabian Ruiz, Vitinha et Carlos Soler. Devant leur public, les Rouge & Bleu vont tout faire pour repartir de la pelouse du Parc des Princes avec neuf points d’avance sur leur adversaire du soir et faire un beau pas vers le titre de champion de France, son 11e qui deviendrait historique.

À une demi-heure de PSG / Lens, comment sentez-vous cette rencontre ? Vous pouvez partager votre pronostic dans l’espace commentaire ci-dessous. La semaine dernière, le club de la capitale s’est imposé sur la pelouse de Nice (0-2). Un score annoncé ici par safet . Félicitation à lui !