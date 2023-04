Angers / PSG – les compositions officielles

Ce soir (21 heures, Prime Video), le PSG se déplace sur la pelouse d’Angers dans le cadre de la 32e journée de Ligue 1. Moins d’une heure avant le coup d’envoi, les deux entraîneurs ont dévoilé leurs compositions d’équipes.

Pour cette rencontre contre la lanterne rouge de la Ligue 1 et condamné à la Ligue 2, le PSG devra faire sans Presnel Kimpembe, Neymar et Nordi Mukiele, forfaits pour le reste de la saison et Renato Sanches, blessé aux adducteurs et absents entre trois et quatre semaines. Christophe Galtier doit aussi faire sans Nuno Mendes. Victime de douleurs musculaires, le latéral gauche portugais n’avait pas de bonnes sensations lors de la dernière séance d’entraînement. Pour cette rencontre contre le SCO, Gianluigi Donnarumma gardera les buts. Il sera défendu par Marquinhos, Sergio Ramos et Danilo Pereira. Achraf Hakimi occupera le poste de piston droit. Pour remplacer Nuno Mendes, c’est Juan Bernat qui a été choisi. De retour dans le groupe, Marco Verratti débute sur le banc. C’est Carlos Soler qui accompagne Vitinha et Fabian Ruiz au milieu de terrain. Le duo d’attaque est composé de Kylian Mbappé et Lionel Messi.

Feuille de match Angers / PSG

32e journée de Ligue 1 Uber Eats – Stade : Raymond Kopa – Diffuseur : Canal + Foot & Canal + 360 – Arbitre : Eric Wattelier – Assistants : Julien Aube et Bastien Courbet – Quatrième arbitre : Benjamin Lepaysant – VAR : Dominique Julien et Pierre Legat.