La rencontre entre Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi à Doha a été “très constructive” selon Fabrizio Romano

Avec la prolongation de Kylian Mbappé en point d’orgue, le PSG devrait démarrer une nouvelle ère. Celle-ci se lancera, selon toutes vraisemblances, sans Mauricio Pochettino, Leonardo ayant déjà été démis de ses fonctions de directeur sportif de manière officieuse. Luis Campos deviendra pour sa part le nouveau patron de la stratégie sportive du club.

Annoncée depuis plusieurs semaines, l’intronisation du décideur lusitanien se fait légèrement attendre. Pourtant, toutes les sources vont dans le même sens, Luis Campos sera bien la nouvelle figure de proue du projet rouge et bleu. Un dossier évoqué par Fabrizio Romano sur sa chaîne YouTube personnelle ce jeudi.

Un rendez-vous très constructif

Le journaliste a, en effet, fait un petit tour d’horizon. Il explique notamment qu’une rencontre entre Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi a bien eu lieu du côté de Doha. Les deux hommes en ont profité pour aborder divers sujets capitaux parmi lesquels le mercato ou le futur coach du PSG. Des échanges qui se seraient déroulés dans une certaine connivence. Mais à la manière de ce qu’il faisait au LOSC, Luis Campos pourrait ne pas prendre le titre officiel de directeur sportif, mais plus celui de conseiller du président. Concrètement, son rôle sera toutefois plus que prépondérant. Que ce soit sur le marché des transferts ou dans l’encadrement de l’effectif du club de la capitale, il se placera comme le véritable boss de la stratégie sportive parisienne.