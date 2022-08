Au PSG, ce mercato estival 2022 est important dans le sens des arrivées, mais également des départs. En effet, depuis l’intronisation de la nouvelle direction sportive, dégraisser l’effectif est une des missions principales. C’est en ce sens que Luis Campos et Christophe Galtier ont coché le noms de plusieurs joueurs qui devraient plier bagage et se trouver un point de chute. Ces noms-là sont connus de tous tant ils font partie de ce que l’on appelle « le groupe 2 ». Un groupe qui s’entraîne à part, et dont aucun élément ne figure dans le groupe du week-end. Parmi ceux-là, Rafinha. L’ancien du FC Barcelone est appelé à quitter la capitale. Il a longtemps été lié à la Real Sociedad, mais la piste semble trop compliquée pour le club pensionnaire de Liga, tant les émoluments du Brésilien sont trop importants. Même chose pour le club de son pays d’origine, l’Atlético Mineiro. S’il ne devrait donc pas retourner au Brésil ou au club avec qui il a disputé la deuxième partie de saison 2021-2022 en prêt, Rafinha pourrait rebondir au Qatar. En effet, selon les derniers échos de nos confrères de Foot Mercato, le club d’Al Arabi SC serait intéressé, et des discussions auraient déjà débutées en ce sens.

Plus qu’un intérêt

Toujours selon la même source dans ce dossier, il existerait plus qu’un intérêt du côté du club qatari. En effet, Foot Mercato avance qu’en interne, la direction d’Al Arabi SC serait confiante « quant à la venue du milieu parisien ». A un an de la fin de son contrat, Rafinha a tout intérêt à se trouver un point de chute, tant il n’entre pas dans les plans du PSG, et pourrait se retrouver une saison entière mis de côté, à seulement 29 ans.