Willy Delajod arbitre de Metz / PSG

Après une belle victoire face à l’Angers SCO en Coupe de France (5-0), le PSG doit maintenant se focaliser sur le championnat. En effet ce vendredi, la 34e journée de Ligue 1 débutera. Avec quatre équipes en trois points en tête du classement, ce week-end de championnat pourrait s’annoncer déterminant pour les Rouge et Bleu notamment grâce au choc opposant l’OL (4e) et le LOSC (1er). Ce samedi à 17 heures (Canal Plus), le club de la capitale pourrait occuper provisoirement la tête du championnat. Pour cela, les hommes de Mauricio Pochettino devront s’imposer sur la pelouse du FC Metz. Cette rencontre face aux Messins sera arbitrée par Willy Delajod. Il sera assisté par Philippe Jeanne et Erwan Finjean. Le rôle de quatrième arbitre sera occupé par Alexandre Perreau Niel. Enfin, Amaury Delerue et Bruno Coue officieront en tant qu’arbitres assistants vidéo.

Cette saison, Willy Delajod a arbitré deux rencontres du PSG lors des larges victoires face à Montpellier (4-0, 21e journée de Ligue 1) et le LOSC (3-0, 8es de finale de Coupe de France). Il a également arbitré à deux reprises le FC Metz, lors d’un match nul face au Dijon FCO (1-1) et d’une défaite contre le Stade Rennais (1-3). Depuis le début de l’exercice 2020-2021, l’arbitre de 28 ans a dirigé 15 matches de Ligue 1 pour un total de 57 cartons jaunes et 9 cartons rouges distribués.

Programmation TV de la 34e journée

Vendredi 23 avril 21h00 : Stade de Reims – Olympique de Marseille (Canal+ Sport)

Samedi 24 avril 13h00 : AS Saint-Etienne – Stade Brestois 29 (Canal+ Sport) 17h00 : FC Metz – PSG (Canal+)

Dimanche 25 avril 13h00 : OGC Nice – Montpellier Hérault SC (Canal+ Sport) 15h00 : RC Lens – Nîmes Olympique (Canal+ Sport et en intégralité sur MULTISPORTS) 15h00 : FC Lorient – Girondins de Bordeaux (Canal+ Sport et en intégralité sur MULTISPORTS) 15h00 : Stade Rennais F.C. – Dijon FCO (Canal+ Sport et en intégralité sur MULTISPORTS) 15h00 : RC Strasbourg Alsace – FC Nantes (Canal+ Sport et en intégralité sur MULTISPORTS) 17h05 : Angers SCO – AS Monaco (Canal+ Sport) 21h00 : Olympique Lyonnais – LOSC (Canal+)