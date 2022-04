Antonio Conte rêve du PSG selon Le Parisien

Les jours de Mauricio Pochettino au PSG sont comptés, et le club de la capitale semble s’activer en interne pour lui trouver un remplaçant. Si les décideurs qataris ont jeté leur dévolu sur Zinédine Zidane, c’est un autre technicien qui pourrait débarquer sur le banc du Paris Saint-Germain. En effet, nos confrères du journal Le Parisien nous informe que c’est Antonio Conte qui « aimerait entraîner la saison prochaine le PSG« , et que l’ancien coach de Chelsea en rêverait. Ce dernier serait même confiant quant à la possibilité d’être sur le banc des Rouge & Bleu dès la saison prochaine. Actuellement en poste à Tottenham et ce, depuis novembre dernier, l’Italien pense pouvoir se libérer de son bail avec les Spurs. La bonne relation entre Nasser Al-Khelaïfi et Daniel Levy, le président du club londonien, pourrait faciliter la partie contractuelle de l’éventuel deal.

Si l’ancien coach de l’Inter Milan aurait déjà fait part de ses envies auprès de salariés du Camp des Loges qu’il connaît déjà et d’émissaires du Qatar, ces derniers n’en font pas leur priorité et attendent la réponse de Zinédine Zidane, qui lui de son côté espère encore l’Equipe de France. Les décideurs du PSG auraient par ailleurs un autre dossier sur la table : Leonardo. Un dossier qu’Antonio Conte surveille d’un coin de l’œil, car il confierait en privé qu’il aurait beaucoup de mal à travailler avec le directeur sportif brésilien, toujours selon Le Parisien.