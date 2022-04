Le PSG place Icardi sur la liste des transferts

Ce samedi soir, le PSG aura l’occasion de valider le dixième titre de champion de France de sa jeune Histoire face au RC Lens dans son antre du Parc des Princes en marge de la 34e journée de Ligue 1. Une fois cela fait, il restera quatre petites rencontres aux Rouge et Bleu afin de conclure un exercice 2021-2022 bien décevant sous de nombreux aspects. En ce sens, le mercato estival sera particulièrement scruté, tant au niveau de l’effectif que de l’organigramme du club.

Et avant de penser à recruter de nouveaux éléments, le PSG devra s’atteler à une opération des plus périlleuses : dégraisser un effectif bien encombré. En effet, à l’aube d’un marché des transferts qui s’annonce, une énième fois, très agité, la liste des indésirables à Paris semble particulièrement bien fournie. Ce jour, France Bleu Paris nous explique d’ailleurs que Mauro Icardi fait bien parti de cette liste. Le joueur, auteur d’une saison cataclysmique, n’entre plus vraiment dans les plans des décideurs parisiens. Conséquence de quoi, l’ancien interiste a été prié de se trouver un nouveau club » le mercato venu. Actuellement blessé, lui qui souffre d’une lésion au quadriceps droit, l’attaquant de l’Albiceleste est sur le flanc pour une durée estimée à trois semaines, nous a indiqué ce jour le PSG via son fameux point médical. On aura donc peut-être la chance, ou la malchance, de voir une toute dernière fois Mauro Icardi sous la tunique francilienne.