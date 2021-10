Hier soir, le PSG a une nouvelle fois arraché la victoire (2-1) dans les dernières minutes du match face au LOSC, en ouverture de la 12e journée de Ligue 1. Grâce à un grand Ángel Di María – auteur d’un but et d’une passe décisive – le club de la capitale compte provisoirement 10 points d’avance sur le RC Lens. Et comme face au RB Leipzig, Mauricio Pochettino a décidé de passer à une défense à trois à l’heure de jeu, un changement qui a fait un bien fou aux Rouge & Bleu. Pour Dave Appadoo, ce schéma peut être la solution au manque de jeu proposé par le PSG depuis le début de la saison.

« Un peu oui, parce que Pochettino a un peu amorcé la chose dans son explication. Compte tenu de la structure, des joueurs et du scénario des matches, ça tient à pas grand chose. Si tu mets une défense à trois, et lors du match face au RB Leipzig (3-2) c’était aussi ça, avec des latéraux qui sont de toute façon des pistons, ça solutionne un peu ton animation sur les côtés et aussi ton attaque. Parce qu’au lieu d’avoir Messi sur la ligne, tu les as tous un peu plus regroupés en triangle axial (Messi, Mbappé et Neymar). Donc, tu solutionnes beaucoup de choses. Il y en a un qui fait les frais (Di María), après évidemment qu’il y a aura une rotation. On voit bien que physiquement, Messi on peut le faire tourner », a déclaré Dave Appadoo dans l’Equipe du Soir. « J’ai l’impression que cette équipe se transforme à partir du moment où elle passe dans ce schéma. Donc si Pochettino fait ce choix durable et définitif, peut-être que ça peut lancer la saison du PSG sur le plan du jeu. »