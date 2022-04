En ouverture de la 35e journée de Ligue 1, le RC Strasbourg et le PSG ont offert un match riche en buts. Alors qu’ils menaient 3-1 à un quart d’heure de la fin grâce à Kylian Mbappé (2 buts et 1 passe décisive), les Rouge & Bleu ont montré une fébrilité inquiétante face au club alsacien et ont finalement concédé le match nul dans le temps additionnel (3-3). Des nombreuses lacunes qui ont déjà été aperçues cette saison, comme l’a rappelé Dave Appadoo sur le plateau de L’Equipe du Soir.

« Je n’enlève rien aux Strasbourgeois. Mais pour que Strasbourg fasse ça (revenir au score, ndlr), il faut que le PSG l’autorise. On parle d’une équipe Ligue des champions, qui était demi-finaliste (la saison passée) et qui a pleuré toutes les larmes de son corps parce qu’elle s’est fait sortir par le Real Madrid. Ils jouent dans une autre division. J’ai l’impression que ce scénario-là, on l’a déjà vu. C’est-à-dire un PSG qui mène et arrive à prendre les choses en main mais qui de manière complètement folle se met à perdre pied en se mettant des buts tout seul et en ne sachant plus comment gérer une équipe de Strasbourg, qui n’est quand même pas non plus Manchester City (…). Si cela n’arrive qu’en fin de saison, ok très bien. Mais ce truc-là (la fébrilité), tu l’as vu un peu plus tôt quand ça comptait. Donc, je pense qu’il y a un vrai problème de fond dans cette équipe. »