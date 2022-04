Quel onze des Féminines du PSG pour affronter l’OL ?

Ce samedi soir (21h sur la chaîne Youtube de DAZN), les Féminines du PSG disputeront leur demi-finale retour de l’UEFA Women’s Champions League face à l’Olympique Lyonnais. Après une défaite 2-3 au match aller, les Parisiennes conservent leur chance pour une troisième qualification en finale de l’UWCL. Pour cela, les Rouge & Bleu devront renverser ce score défavorable, dans un Parc des Princes à l’affluence record, mais seront privées de Kheira Hamraoui (mise à l’écart du groupe) et Elisa De Almeida (ischio-jambiers).

Votikova reconduite, le trio Baltimore-Katoto-Diani titulaire

Ainsi pour cette rencontre, le coach des Féminines du PSG, Didier Ollé-Nicolle, devrait faire de nouveau confiance à Barbora Votikova. Malgré sa très mauvaise prestation lors du match aller, l’internationale tchèque garde la confiance du staff et de ses coéquipières et devrait être titulaire. Amanda Ilestedt et Paulina Dudek seront associées en défense centrale. Ashley Lawrence et Sakina Karchaoui sont attendues pour occuper les couloirs de la défense. Au milieu de terrain, Grace Geyoro et Sara Däbritz devraient être titulaires. La troisième place du milieu de terrain pourrait se jouer entre Aminata Diallo ou la jeune Laurina Fazer. Enfin, sauf surprise de dernière minute, le trio offensif sera composé de Sandy Baltimore, Marie-Antoinette Katoto et Kadidiatou Diani.