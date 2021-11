Appadoo : « Neymar, ce n’est pas quelqu’un qui est fainéant »

Auteur d’un doublé face aux Girondins de Bordeaux (3-2), Neymar Jr a retrouvé son efficacité dans le jeu ce week-end. De plus, le numéro 10 du PSG retrouve peu à peu de bonnes sensations depuis quelques matches. Sur le plateau de L’Equipe du Soir, Dave Appadoo reconnaît une amélioration dans le jeu de Neymar Jr mais il estime qu’il n’a pas encore atteint son niveau maximal.

« Neymar vous a-il rassuré contre Bordeaux ? Il a l’air mieux. Effectivement, il est un peu plus décisif et puis ce n’est pas quelqu’un qui est fainéant, on ne peut pas lui reprocher ça. Moi, je prends la question autrement. C’est parce que je me base sur ce que j’attends du vrai Neymar, c’est-à-dire en valeur absolue. On n’est pas encore là quand même et on est assez loin de ça encore. C’est pour cela que j’attends parce que je serais le premier ravi. Je vais le dire honnêtement, c’est le joueur que je préfère regarder. Je préfère même le regarder à Messi… je trouve qu’il a une créativité. C’est purement esthétique et j’adore le voir jouer. Plus il va se rapprocher du Neymar qu’on connaît, celui des six premiers mois au PSG ou même la saison suivante quand il revient de blessure, plutôt que celui-ci où il se bat et s’accroche, mais on n’est pas encore sur le joueur de classe mondiale qu’on a connu. C’est pour cela que j’attends. »