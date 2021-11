C’est le trêve internationale et malgré cette pause, que ce soit en France ou à l’étranger, le PSG fait toujours parler. Ces 10 prochains jours, le Camp des Loges va sonner creux avec l’absence de près de 15 joueurs pendant cette période, qui se sont envolés aujourd’hui aux quatre coins du monde.

L’actualité football du jour était l’arrivée officielle de Xavi Hernandez au FC Barcelone en tant qu’entraineur de l’équipe A en remplacement de Ronald Koeman. Alors que le nouveau coach a été présenté à ses nouveaux supporters dans un Camp Nou (très) clairsemé, les fans catalans ont commencé à entonner des chants anti-PSG… Pour célébrer cela (?!). Une drôle de manière de faire part de leur joie et d’accueillir une légende du club en chantant « P*** PSG » pendant de nombreuses secondes...

Rappelons que le club de la capitale, depuis l’élimination en 2017, n’a pas vendu Verratti aux Blaugranas, a acheté Neymar et l’a récemment prolongé, a éliminé le Barça la saison dernière en 1/8e de finale de la Ligue des Champions avec un cinglant 4-1 au Camp Nou et a enfin récupéré la légende Leo Messi sans indemnité de transfert… Le FC Barcelone qui, par ailleurs, traverse actuellement une crise économique très importante… Tout compte fait, on comprend peut-être la frustration des fans mais comme le rappelle l’expression : « les chiens aboient, la caravane passe ». Alors amis parisiens… Passons notre chemin !