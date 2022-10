Ce mercredi soir, le PSG se rendait sur la pelouse du Benfica en marge de la 3e journée de la phase de poule de la Ligue des Champions. Une rencontre qui avait des allures de premier test grandeur nature pour les hommes de Christophe Galtier, le but étant de s’octroyer la première place du groupe H. Et finalement, assez logiquement, les deux équipes se sont partagées les points.

Benfica, une équipe difficile à jouer

Les locaux ont notamment très bien démarré leur partie, avec une très grosse intensité, comme on pouvait s’y attendre. S’appuyant sur un grand Lionel Messi notamment, les Rouge et Bleu ont su répondre. Score final : 1-1. Un résultat plutôt logique finalement. Et pour Dave Appadoo, qui s’exprime sur le plateau de L’Equipe du Soir, les Parisiens ont réalisé une prestation tout à fait satisfaisante face à un adversaire qu’il ne faut surtout pas sous-estimer, surtout dans son antre Estadio Da Luz : « Selon moi, le Paris Saint-Germain fait un bon match ce soir. Franchement, ils prennent la marée durant les 15 / 20 premières minutes, c’est vrai. Benfica y va, pousse. Mais on parle d’une équipe du top 8 européen et qui joue à domicile. Historiquement, le Benfica à domicile, c’est diabolique. Il n’y a qu’à voir les statistiques, que ce soit en Coupe d’Europe ou en championnat. Donc, tu as le droit de te faire bousculer par Benfica, ils vont en bousculer d’autres. L’an dernier, par exemple, même Liverpool, qui a atteint la finale de la Ligue des Champions, n’a pas vraiment rigolé face à Benfica. »