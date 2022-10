Ce mercredi soir, coup d’envoi à partir de 21h00, le PSG se déplace sur la pelouse du SL Benfica en marge de la 3e journée de la phase de poule de la Ligue des Champions. Une confrontation qui ne s’annonce, à priori, pas simple pour les hommes de Christophe Galtier. Focus sur l’écurie lisboète et sur les difficultés que pourrait rencontrer le club de la capitale.

Pour l’heure, le PSG s’offre un début de saison des plus convaincants. En 12 oppositions, les Rouge et Bleu ont remporté 11 matches. Seul un nul, face à l’AS Monaco, est à déplorer. En Ligue des Champions, tout se passe très bien donc. Face à la Juventus pour son match d’ouverture par exemple, Paris s’est imposé sur le score de 2-1, notamment grâce à un superbe doublé de Kylian Mbappé et à un premier acte de haute volée. Pour le reste, les choses ont paru longtemps complexes en terrain hostile du côté du Maccabi Haïfa. Malgré ce, Neymar Jr, Lionel Messi et Kylian Mbappé, tous buteurs en seconde période, ont permis aux Parisiens d’empocher les trois points. Place désormais au SL Benfica, une équipe aux multiples atouts.

Un club très efficace

Et là, la donne risque d’être légèrement différente. En effet, au même titre que le PSG, les Lisboètes réalisent un début d’exercice excellent. Leader de leur championnat tout en ayant obtenu six points sur six en Ligue des Champions, notamment avec une victoire sur le terrain de la Juventus lors de la journée précédente (1-2), ils se présentent comme un adversaire délicat à manœuvrer. De surcroit, dans leur stade Estadio da Luz. Car oui, cet antre est véritablement imprenable pour les écuries hexagonales : aucune équipe française n’ayant jamais réussi à s’imposer sur cette pelouse. Au-delà de ce constat, les Benfiquistes paraissent surtout particulièrement bien armés pour faire déjouer la troupe de Christophe Galtier.

Penchons-nous tout d’abord sur les statistiques de l’hôte du soir. D’emblée, on remarquera que le PSG se présentera face à une équipe qui possède quasiment que des succès à son compteur. C’est simple, en 14 matches, les joueurs de Roger Schmidt se sont imposés à 13 reprises. Le seul match nul et vierge a été concédé le week-end dernier sur la pelouse du Victoria Guimaraes. Surtout, Benfica se montre extrêmement efficace dans les deux zones de vérité, à savoir la défense et l’attaque. En défense, le club portugais n’a encaissé que 6 petits buts, dont la moitié sur coups de pied arrêtés. On pourrait donc logiquement se dire que le PSG pourrait en profiter, malheureusement le ratio francilien à ce niveau est plutôt famélique. Offensivement parlant, c’est également très fort avec 35 réalisations inscrites depuis l’entame de la saison. Deux joueurs seront particulièrement à surveiller : Gonçalo Ramos et Rafa Silva.

Ramos / Silva, le duo gagnant de Benfica

Le premier, piste de Luis Campos lors du dernier mercato, confirme, pour le moment, tous les espoirs placés en lui. À seulement 20 ans, le futur de la sélection lusitanienne a déjà scoré à 8 reprises toutes compétitions confondues et ce, en véritable renard des surfaces, 100% de ses réalisations ayant été inscrites dans les 16 derniers mètres. Pour ce qui est de Rafa Silva, lui non plus n’est pas en reste. Explosif et capable de dynamiter les défenses adverses, il est le parfait complément à Gonçalo Ramos. Il brille notamment par sa faculté à créer des opportunités pour ses partenaires : 21 occasions créées et 11 passes clés depuis l’entame de l’exercice. Plus bas, Enzo Fernandez sera également à surveiller de très près : organisateur et capable de se projeter extrêmement rapidement vers l’avant, l’Argentin aime provoquer le déséquilibre adverse.

Plus généralement, Roger Schmidt fait évoluer ses hommes dans un système en 4-2-3-1. La possession de balle est son mot d’ordre. Une statistique met bien en exergue cet état de fait : Benfica est l’équipe qui effectue le plus de passes par match en Europe derrière Manchester City. En outre, et c’est un point à retenir, le SLB sait également jouer en contre-attaque, ses transitions pouvant se montrer dévastatrices. Pour cela, un contre-pressing très intense est directement orchestré dès la perte de la sphère. Benfica est donc une équipe plutôt hybride et moderne dans son approche footballistique. Une approche qui fait résolument la part-belle à l’intensité. Face au PSG, qui plus est dans son antre, il y a donc fort à parier que les locaux tenteront d’imposer leur jeu. Les Rouge et Bleu, qui peuvent se montrer également très efficace dans un jeu de contre, notamment grâce à la vitesse de leurs pistons et aux appels de Kylian Mbappé dans la profondeur, pourrait y trouver leur compte. Le tout sera de ne pas se laisser asphyxier. Une chose est sûre : face au Benfica, le club parisien fera face à son premier gros test de sa saison…