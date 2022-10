Devenu officiellement un joueur du PSG cet été, après un prêt concluant, Nuno Mendes confirme les espoirs placés en lui en ce début de saison. Avant le match face au SL Benfica, le latéral gauche s’est exprimé sur ses objectifs et son niveau de jeu actuel.

Depuis janvier 2022, Nuno Mendes monte en régime. Montrant une meilleure solidité défensive qu’à ses débuts, le joueur de 20 ans a pris une autre dimension depuis l’arrivée de Christophe Galtier et la mise en place d’un système à trois défenseurs. Et sans surprise, il est devenu l’un des titulaires indiscutables de la formation parisienne, même s’il manquera quelques matches de compétition en raison d’une blessure à la cuisse gauche contractée face au SL Benfica (1-1). Et avant cette rencontre européenne, l’international portugais s’est exprimé sur son niveau de jeu et ses objectifs dans un entretien au Canal Champions Club. Extraits choisis.

Son niveau actuel

« Je n’aime pas beaucoup parler de moi. Je préfère que ce soit les autres qui parlent de moi. Je trouve que ça se passe bien, je me développe mieux. Je grandis du mieux que je peux, c’est le plus important pour moi. Je fais ce que j’aime, je joue au football avec les meilleurs joueurs du monde. Si je fais ce que j’aime, je n’ai aucune raison d’être nerveux ou mal à l’aise. »

Un latéral moderne qui peut jouer en attaque

« Avant d’être latéral, j’étais attaquant. Donc oui, si besoin je peux jouer devant (rires). Je ne suis pas aussi technique que Neymar, Messi et Mbappé mais j’ai d’autres qualités qui peuvent être utiles à l’équipe. »

Se sent-il plus à l’aise dans une défense à quatre ou à cinq ? Ce que ça change dans son jeu

« Ça dépend. Le PSG est une équipe qui aime attaquer, qui aime avoir le ballon. Nous avons des joueurs devant très forts pour attaquer et marquer des buts. Mais le PSG est un club qui joue pour attaquer, pour toujours avoir le dessus sur son adversaire. Ici, c’est évident que je me sens mieux à cinq. En sélection, c’est différent, l’entraîneur (Fernando Santos, ndlr) a ses idées. On joue à quatre. Quand on joue à trois centraux, c’est sûr que j’ai beaucoup plus de liberté pour attaquer. »

Sa relation sur le côté gauche avec Neymar

« C’est un très bon joueur qui aide beaucoup l’équipe. C’est important de jouer avec lui et c’est spécial pour moi, comme c’est le cas avec tous mes coéquipiers. C’est spécial de jouer avec les trois de devant. Avec Neymar notamment, c’est un excellent joueur. Un joueur qui, comme tout le monde sait, aime éliminer ses adversaires. C’est un football différent et grandiose. »

Ses objectifs collectifs avec le PSG

« Tout gagner ? Bien évidemment on veut gagner, on ne déroge pas à la règle. Nous pouvons gagner toutes les compétitions auxquelles nous participons mais ça ne sert à rien de parler, nous devons montrer sur le terrain que nous voulons le faire et que nous avons l’ambition de gagner tous les trophées possibles. Tous les Parisiens veulent la Ligue des champions. On va faire le maximum du maximum pour la remporter. »