Après la polémique, une proposition de loi « PSG » au Sénat ?

C’est en conférence de presse d’avant-match, ce lundi, que Christophe Galtier a été interrogé sur les moyens de transports utilisés par le PSG pour ses déplacements. La réponse du technicien français, sur le ton humoristique, a créé la polémique. La blague du principal intéressé sur le char à voile a beaucoup fait couler d’encre en 48h, et ce, jusqu’aux plus hautes sphères politiques.

Le nom du Paris Saint-Germain pourrait être celui d’une loi. En effet, c’est ce que nous apprenons au lendemain de la victoire du club de la capitale sur la Juventus Turin (2-1). Le groupe écologiste au Sénat envisage de faire une proposition de loi « PSG » qui aura pour but de réguler l’utilisation des jets privés afin de privilégier le train pour les trajets qui le permettent. Pour ses premiers mois sur le banc du club de la capitale, Christophe Galtier aurait pu se passer d’une telle polémique. Car oui, en plus d’avoir faire couler de l’encre dans les médias, créé la controverse chez l’opinion publique et et la classe politique, l’entraîneur français a également froissé sa direction. En effet, selon nos confrères d’RMC Sport, les dirigeants du PSG auraient été « agacés » par cette polémique en interne.

Déjà au cœur des débats du côté des écologistes depuis plusieurs mois, la question des jets privés revient sur le devant de la scène grâce à ce tollé politico-médiatique autour du Paris Saint-Germain. Présent lors de cette conférence de presse d’avant-match, l’attitude de Kylian Mbappé n’a pas manqué d’être pointée du doigt également : « C’est affligeant. On aurait pu penser que Kylian Mbappé donnerait l’exemple afin de changer nos habitudes pour lutter contre le réchauffement climatique. On a encore du boulot dans la prise de conscience. Nous allons avoir besoin de politique publique forte et des propositions contraignantes« , a déclaré Guillaume Gontard, président du groupe écologiste et sénateur de l’Isère, dans des propos relayés par Public Sénat. Le politicien a enchaîné : « On envisage également de déposer une proposition de loi ‘PSG’ pour interdire les jets quand il existe une solution ferrée à moins de 2h30. C’est une solution simple et de bon sens« .