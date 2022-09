Les chiffres clés et faits marquants de PSG / Juve

Ce mardi 6 septembre le PSG a disputé son premier match de Ligue des Champions 2022-2023. L’occasion pour le club de la capitale de venir à bout de la Juventus Turin (2-1) au Parc des Princes. Auteur d’un doublé, Kylian Mbappé a été élu homme du match par l’UEFA, le buteur parisien est entré un peu plus de l’histoire. Retour sur la rencontre avec les chiffres et faits les plus marquants qui en ont découlés.

La neuvième est la bonne !

Hier au Parc des Princes, le PSG a réalisé une grande première dans son histoire. En effet, après huit rencontres officielles sans la moindre victoire face à la Juventus Turin, les Rouge & Bleu se sont imposés face aux turinois pour la première fois de l’histoire. Le Paris Saint-Germain a donc lavé l’affront face au club de la Vieille Dame, longtemps considéré comme la bête noire des parisiens.

Une autre première, celle de Carlos Soler. Arrivé en provenance de Valence lors de ce mercato estival, l’Espagnol est entré en cours de match et a donc disputé ses premières minutes avec la tunique Rouge & Bleu. Il est devenu par la même occasion le 490e joueur de l’histoire du Paris Saint-Germain, mais aussi le 11e espagnol à jouer pour le club de la capitale. Toujours dans le thème des premières, Achraf Hakimi a également participé à la fête. En effet, le Marocain a délivré sa première décisive en Ligue des Champions sous les couleurs du PSG. L’histoire fait que cette offrande était pour Kylian Mbappé, qui a inscrit la deuxième but parisien de la soirée.

Kylian Mbappé à la vitesse de l’éclair

Cette soirée de Ligue des Champions au Parc des Princes a été l’occasion pour Kylian Mbappé de briller une nouvelle fois. Avec son doublé inscrit, l’international français est désormais impliqué sur huit des neuf derniers buts parisiens sur la scène européenne (7 buts et 1 passe décisive). Le numéro 7 parisien a atteint la barre des 35 buts en Ligue des Champions à 23 ans et 8 mois, un record de précocité faisant de lui le joueur à franchir ce cap le plus rapidement, il devance ainsi Lionel Messi. L’Argentin avait atteint les 35 buts en C1 à l’âge de 23 ans et 10 mois en 2011.

Un Mbappé à la vitesse de l’éclair qui frappe en terme de record de précocité, mais aussi au cours des matchs. L’attaquant parisien a inscrit cinq buts dans les cinq premières minutes d’un match de Ligue des Champions. Seul Leo Messi fait mieux dans ce domaine avec six réalisations.

Un Neymar XXL

Impressionnant depuis le début de saison, Neymar était sur sa lancée lors de cette rencontre face à la Juventus Turin. Le Brésilien est l’auteur de la passe décisive sur l’ouverture du score, avec une magnifique louche dans la course de Kylian Mbappé. Une passe décisive qui rend Neymar impliqué sur 15 buts en 8 matchs toutes compétitions confondues. Un rendement faisant du numéro 10 brésilien un élément décisif toutes les 32 minutes.

Depuis qu’ils évoluent sous les mêmes couleurs, Mbappé et Neymar se sont échangés 13 passes décisives (8 du Brésilien au Français, 5 dans l’autre sens). Sur la même période, le duo du PSG s’est échangé plus de passes décisives que toute autre paire.