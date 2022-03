L’AS Monaco vient de vivre une désillusion en Europa League avec une élimination dès les huitièmes de finale contre Braga (2-0/ 1-1). Les Monégasques, huitièmes de Ligue 1, réalisent une saison moyenne et pourraient ne pas être européen la saison prochaine. Demain après-midi, le club du Rocher reçoit le PSG dans le cadre de la 29e journée de Ligue 1. Présent en conférence de presse à la veille de ce choc, Philippe Clement a évoqué cette rencontre.

« Pour chaque équipe en France, il y a deux matchs exceptionnels à jouer chaque saison, c’est contre le PSG. Ils ont beaucoup de talent et de qualités, plus que les autres, mais des clubs ont prouvé que c’était possible de gagner des points contre eux. On l’a fait avec Bruges (Clement était sur le banc du club belge avant de rejoindre Monaco en janvier, ndlr) qui a moins de qualités que Monaco. Il ne faut pas tout mettre sur Paris, il y aura encore neuf matchs après. On veut faire un bon match contre Paris avec une bonne mentalité. Tout est possible si on met les bons ingrédients. La saison n’est pas finie si on perd contre Paris. Je veux gagner ce match. Une victoire peut changer beaucoup dans nos têtes, dans notre confiance en nous pour la suite. Faire un résultat est possible avec nos qualités. Mais on a besoin d’une équipe avec beaucoup de solidarité, d’énergie. Tout devra être parfait. »

L’entraîneur belge qui a ensuite encensé l’attaquant du PSG, Kylian Mbappé. « Comment défendre sur Mbappé ? Tu peux demander à tous les entraîneurs du monde, celui de Madrid par exemple. C’est très difficile. C’est le meilleur attaquant du monde. Il a des qualités exceptionnelles, mais la réponse sera collective, on ne peut pas se concentrer seulement sur Mbappé.«