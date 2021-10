Ce sera la fête au Parc des Princes ce vendredi. Pas parce que le Paris Saint-Germain recevra le LOSC (et encore, chaque match du PSG reste une fête) mais parce que le Virage Auteuil fête ses trente ans. Les ultras parisiens, qui ont communiqué sur leurs réseaux sociaux, se préparent à une belle et grande célébration dans les tribunes pour cet anniversaire si particulier (et on n’écrit pas ça parce que l’auteur de cet article vient d’avoir le même âge).

Lors de la soirée du mardi 26 octobre, une cinquantaine de supporters parisiens se sont réunis autour du Parc des Princes et devant la tribune Auteuil pour célébrer cette date. Au programme, spectacle pyrotechnique, fumigènes, pétards, feux d’artifice et chants. Les supporters parisiens ont publié plusieurs vidéos pour marquer cet anniversaire et pour les chanceux qui seront au stade vendredi, on vous conseille de bien regarder du côté du virage… Le spectacle s’annonce grandiose !