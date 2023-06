Thiago Motta, nouveau favori pour occuper le banc du PSG ?

Le PSG est à la recherche de son nouvel entraîneur. Et alors que la piste menant à Julian Nagelsmann semble se refermer, Thiago Motta pourrait être le nouveau favori des dirigeants parisiens pour occuper ce poste.

Après seulement une saison sur le banc du PSG, Christophe Galtier ne sera pas conservé par ses dirigeants. La faute à des résultats sportifs décevants et une qualité de jeu vivement critiquée. Mais, à ce jour, le club parisien n’a pas encore officialisé la fin d’aventure de Galtier. Et pour cause, le board des Rouge & Bleu n’a pas encore trouvé son successeur. Ces derniers jours, le nom de Julian Nagelsmann a été avancé par certains médias, mais selon les dernières informations de L’Equipe, le technicien allemand ne viendra finalement pas. Une information confirmée par Fabrizio Romano. « Les négociations sont maintenant terminées. Une décision mutuelle prise car Nagelsmann et le PSG n’étaient pas d’accord sur les détails clés », précise le journaliste italien. Mais le club parisien a déjà pris contact avec un autre coach.

À voir aussi : PSG : Thiago Motta botte en touche sur son avenir

Des réunions à venir pour faire avancer le dossier Thiago Motta

Et selon les informations du journalistes de Relevo, Matteo Moretto, Thiago Motta devient le nouveau grand favori pour occuper le poste d’entraîneur au PSG. Dans les prochaines heures, des réunions seront au programme pour faire avancer ce dossier. Pour rappel, Thiago Motta est encore sous contrat avec Bologne jusqu’en 2024. Il a notamment permis au club italien de terminer à la 9e place de Serie A, après un début d’exercice 2022-2023 très compliqué. Comme avancé par certains médias ces derniers jours, le nom de Thiago Motta était perçu comme le plan B en cas d’échec dans les négociations avec Julian Nagelsmann. Désormais, le coach de 40 ans est considéré comme l’un des grands favoris pour prendre la succession de Christophe Galtier. Selon L’Equipe, l’ancien Parisien, apprécié par Nasser al-Khelaïfi, fait bien partie de la short-list aux côtés de Luis Enrique (libre) et Xabi Alonso (Bayer Leverkusen).