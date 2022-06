Après une défaite contre le Danemark (1-2) et un nul contre la Croatie (1-1), l’Equipe de France affronte l’Autriche ce soir dans le cadre de la troisième journée de la phase de poules de la Ligue des Nations. S’ils veulent encore croire en une qualification au Final Four de la compétition, les Bleus devront impérativement s’imposer contre les Autrichiens, deuxièmes du groupe avec trois points. Pour cette rencontre, Didier Deschamps a réalisé quelques changements. Titulaire et capitaine contre les Croates, Presnel Kimpembe retrouve le banc ce soir. Kylian Mbappé, touché au genou contre le Danemark, est aussi sur le banc. Deux titis du PSG sont titulaires, Kingley Coman et Moussa Diaby.

Le XI de l’Autriche : Pentz – Seiwald, Wöber, Trauner, Alaba – Lainer, Laimer, Sabizter, Schlager – Arnautovic, Weimann