Ce vendredi, Luis Campos a officiellement été nommé conseiller sportif du président du PSG, Nasser al-Khelaïfi. Le dirigeant portugais (57 ans) est d’ores et déjà au travail pour refaçonner l’effectif des Rouge & Bleu mais il aura aussi la tâche de trouver un nouvel entraîneur pour remplacer Mauricio Pochettino, qui malgré encore un an de contrat, devrait être remercié dans les prochains jours. Ce vendredi, le nom de Zinedine Zidane est revenu avec insistance dans l’actualité du PSG. Selon nos informations, les discussions se sont accélérées au point où celles-ci sont désormais très avancées entre le coach français et le PSG. Malgré les dires de certains, aucun accord n’a encore été trouvé avec l’ancien meneur de jeu, mais on nous rapporte que les tractations vont dans le bon sens. Mais Luis Campos aurait une autre priorité.

Galtier toujours en tête dans la liste de Luis Campos

Selon les informations de Foot Mercato, Christophe Galtier reste la priorité de Luis Campos pour le banc du PSG. « Les deux hommes s’apprécient depuis leur belle entente lilloise. » En privé, le dirigeant portugais confie qu’il y a de fortes chances que l’actuel coach de Nice soit entraîneur parisien la saison prochaine. Campos « a été assuré, avant son arrivée, d’avoir carte blanche sur le recrutement et le choix du futur entraîneur. » En ce qui concerne Zinedine Zidane, ce n’est pas le choix de l’ancien directeur sportif de Monaco. « L’arrivée de Zidane serait un premier coup de massue pour Luis Campos, à qui il a été donné carte blanche sur la composition de l’équipe première. Boucler la venue de Zidane, si tant est que ce dernier l’accepte, c’est fragiliser immédiatement le tout nouveau conseiller sportif du club« , conclut Foot Mercato.