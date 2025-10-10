Kvaratskhelia : « Je tiens à remercier mon club, qui m’a beaucoup aidé à être prêt à 100 % »

Touché au mollet, Khvicha Kvaratskhelia avait manqué les deux derniers matches du PSG. Il a tout de même été convoqué avec la Géorgie. Il a donné de ses nouvelles.

Khvicha Kvaratskhelia n’a pas été épargné par les blessures en ce début de saison. Touché au mollet contre l’AJ Auxerre, il a manqué les deux derniers matches du PSG. Il a tout de même été convoqué avec la Géorgie pour les matchs de Qualifications à la Coupe du monde 2026. Ce vendredi, à la veille de la rencontre contre l’Espagne, le numéro 7 du PSG a tenu à remercier son club.

A voir aussi : Sélection – Kvaratskhelia titulaire face à l’Espagne ?

« Je me suis préparé du mieux possible pour les prochains matches »

« C’est une excellente chose que nous ayons eu assez de temps pour nous préparer. Le plus important, c’est que chaque joueur se sente bien. Je tiens à remercier mon club, qui m’a beaucoup aidé à être prêt à 100 % pour cette rencontre. Je me suis préparé du mieux possible pour les prochains matches, lance le numéro 7 du PSG dans des propos relayés par Foot Mercato. L’équipe fera tout son possible pour réussir, tant que nous avons une chance minime de nous qualifier pour la Coupe du Monde. Nous savons l’importance de ces matches. J’espère que nous suivrons les instructions du sélectionneur et que tout se terminera bien pour nous. » Son coach, Willy Sagnol a également évoqué la gestion de l’ancien napolitain. « J’ai parlé personnellement avec le PSG. Il n’a pas participé aux deux derniers matchs, ce qui était justifié. Je suis également satisfait de son résultat final et de sa préparation. Kvaratskhelia titulaire ? Le football moderne est souvent victime de blessures. En général, nous prenons la décision finale concernant la composition après l’accord des médecins. »