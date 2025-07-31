Aucune discussion en cours entre Donnarumma et les clubs de Premier League

Poussé vers la sortie par la direction du PSG, Gianluigi Donnarumma doit se trouver un nouveau point de chute à un an de la fin de son contrat.

C’est le feuilleton de ces derniers jours, où jouera Gianluigi Donnarumma la saison prochaine ? À un an de la fin de son contrat avec le PSG, le portier de 26 ans n’a pas trouvé de terrain d’entente pour prolonger son bail avec les Rouge & Bleu. En parallèle, la direction parisienne a grandement avancé dans le recrutement du portier du LOSC, Lucas Chevalier. De quoi mettre en péril l’aventure parisienne de l’international italien.

Pas de discussions en cours avec Chelsea et Manchester United

Ainsi, l’entourage de Gianluigi Donnarumma est à la recherche d’un nouveau challenge à un an de la Coupe du monde 2026. Et plusieurs clubs ont montré un intérêt pour le champion d’Europe 2025 comme Galatasaray, des formations saoudiennes ou encore Chelsea et Manchester United. Mais selon les dernières informations de Fabrizio Romano, il n’y a actuellement aucune discussions avec les deux clubs de Premier League. « Rien de concret en cours malgré des intérêts. » Un temps annoncé comme possible future destination, Manchester City a récemment officialisé l’arrivée de James Trafford en provenance de Burnley contre une somme de 30M€.