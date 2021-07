FC Séville / PSG programmé le mardi 27 juillet à 20h et diffusé sur beIN SPORTS

Le PSG se prépare actuellement pour sa saison 2021-2022. Après deux matches amicaux face à des équipes de National (Le Mans et Chambly), les Rouge & Bleu disputeront encore trois rencontres avant la première affiche officielle face au LOSC dans le cadre du Trophée des Champions (1er août). Alors que les rencontres face à Augsbourg (mercredi 21 juillet) et le Genoa (samedi 24 juillet) auront lieu cette semaine au Stade de la Source d’Orléans, beIN SPORTS a dévoilé qu’un autre match amical se disputera le mardi 27 juillet à 20h. En effet, les joueurs de Mauricio Pochettino affronteront le FC Séville. Le lieu de la rencontre n’a pas été précisé. Ces trois prochains matches seront diffusés sur la version payante de PSG TV et beIN SPORTS 1.

Le programme estival du PSG