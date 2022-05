Emmanuel Petit convaincu que Pochettino va rester au PSG

Ce samedi soir, coup d’envoi à partir de 21h00 en direct sur Prime Video, le PSG se déplace sur la pelouse du Montpellier HSC pour le compte de la 37e journée de Ligue 1. Une avant dernière échéance qui précède la réception du FC Metz pour l’ultime rendez-vous de la saison des Rouge et Bleu. Une fois ces deux matches disputés, il sera de bon ton de se tourner résolument vers l’exercice prochain. Et forcément, après les déconvenues des derniers mois, beaucoup s’attendent à voir des lignes bouger au club durant l’intersaison.

Des doutes sur la situation de Pochettino

Loin d’être en odeur de sainteté en terres parisiennes, Mauricio Pochettino semble sur la sellette. Pourtant, malgré quelques rumeurs qui affluent par-ci par-là, rien ne parait bien concret quant à l’hypothétique successeur du technicien argentin. Une situation qui inquiète un chouïa Emmanuel Petit. En effet, sur les ondes de RMC, le consultant, ne voyant rien venir, imagine même l’ancien défenseur et capitaine du PSG rester en poste à l’issue du mercato estival : « Les effets d’annonce tu peux les faire dès aujourd’hui, tu peux anticiper les choses. Personnellement, j’ai l’impression que la problématique entourant Mauricio Pochettino et soi-disant Leonardo va encore durer des semaines et des semaines. Je suis même persuadé que le PSG va faire le choix de repartir avec Mauricio Pochettino la saison prochaine. »