Averti contre Strasbourg, Neymar va être suspendu

Neymar revient en forme ces dernières semaines. Lors de ses cinq derniers matches, le numéro 10 du PSG a marqué six buts et délivré trois passes décisives. Mais le Brésilien a aussi la mauvaise habitude de prendre des cartons et souvent par protestations ou avec des fautes de frustration. Passeur décisif pour le premier but de Kylian Mbappé hier à Strasbourg, et impliqué dans le but d’Achraf Hakimi, Neymar a aussi reçu un carton jaune sur la pelouse de la Meinau.

Un carton jaune qui va lui faire manquer le dernier déplacement de la saison, à Montpellier, le samedi 14 mai à 21 heures. L’attaquant du PSG a en effet pris trois cartons en moins de 10 matches de Ligue 1. Outre celui contre les Alsaciens, il a pris un carton jaune lors de ses deux matches précédents en championnat contre Marseille et Lens. Il avait déjà manqué le match contre Angers le 20 avril dernier pour…accumulation de carton. Neymar qui reste sur quatre matches de suite en Ligue 1 avec un carton jaune.