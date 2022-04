Deux joueurs du PSG convoqués pour l’Euro U17 avec la France

Le PSG possède l’un des meilleurs voire le meilleur centre de formation de France. Beaucoup de ses titis sont convoqués avec leurs équipes nationales respectives. Cet été, du 16 mai au 1er juin, l’Euro U17 aura lieu qui aura lieu à Tel Aviv en Israël. Ce samedi, le sélectionneur français – José Alcocer – a dévoilé sa liste de 20 joueurs pour la compétition. Et dans cette dernière, deux joueurs du PSG y figurent. El Chadaille Bitshiabu et Warren Zaire-Emery. Les jeunes français affronteront la Pologne (16 mai), la Bulgarie (19 mai) et les Pays-Bas (22 mai) dans le groupe B de la phase de poules.

La liste de l’équipe de France U17 pour l’Euro