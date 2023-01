L’arbitre de la rencontre entre le PSG et Reims dévoilé

Après son très large succès contre l’US Pays de Cassel en seizièmes de finale de la Coupe de France (0-7), le PSG retrouve la Ligue 1 ce week-end avec la réception de Reims dans le cadre de la 20e journée. L’arbitre de cette rencontre a été dévoilé.

Dimanche soir (20h45, Prime Video), le PSG va retrouver la Ligue 1 avec la réception – au Parc des Princes – du Stade de Reims dans le cadre de la 20e journée. Défaits sur la pelouse du Stade Rennais lors de la dernière journée de championnat (1-0), les Parisiens voudront retrouver le goût de la victoire en championnat afin de conserver leur place de leader. Une rencontre contre le onzième du championnat qui sera arbitrée par Ruddy Buquet. L’homme en noir sera assisté par Guillaume Debart et Alexandre Viala.

Une première cette saison pour Ruddy Buquet

Faouzi Benchabane officiera en tant que quatrième arbitre alors que la VAR sera confiée à Hamid Guenaoui et Nicolas Rainville. Cette saison, Ruddy Buquet n’avait pas encore arbitré le PSG. En revanche, il était au sifflet pour deux matches du Stade de Reims. Le match nul contre Strasbourg (1-1) lors de la troisième journée de Ligue 1 et la victoire contre Nantes (1-0) lors de la 14e journée. En 11 matches de Ligue 1 cette saison, Monsieur Buquet a distribué 48 cartons jaunes et 3 cartons rouges. Il a aussi sifflé sept penaltys.