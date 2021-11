Le PSG réalise un très bon début de saison en D1 Arkema. Les Parisiennes ont remporté leurs sept matches en marquant 23 buts et sans en encaisser un seul. Dimanche soir (21 heures, Canal Plus), les joueuses de Didier Ollé-Nicolle vont se déplacer sur la pelouse de Lyon dans le choc du championnat. Elles voudront l’emporter pour prendre l’ascendant et une option pour le titre de championne de France. Un bon début de saison notamment dû à la belle forme de Sandy Baltimore. Des belles performances récompensées par une nomination pour le titre de meilleure joueuse du mois d’octobre . L’internationale française est en concurrence avec les joueuses de Lyon Selma Bacha et de Reims Kessya Bussy. Pour voter pour la titi parisienne, c’est par ici.