Prêté avec option d’achat (8 millions d’euros) par la Roma au PSG l’été dernier, Alessandro Florenzi est en difficulté en cette fin de saison. Le latéral droit italien (30 ans) ne semble plus entrer dans les plans des dirigeants parisiens, qui ne devraient pas lever son option d’achat. Le PSG piste plusieurs joueurs à ce poste, dont Serge Aurier. Federico Balzaretti, coéquipier de Florenzi pendant trois ans à la Roma devenu consultant RMC Sport, a tenu à le défendre. “La demi-finale retour a été difficile pour lui. On ne va pas se le cacher, il a souffert. Mais ce match ne reflète pas son niveau, il vaut bien mieux que cela, indique l’ancien international italien pour Le Parisien. C’est un peu comme si après le match aller, on avait dit que Mbappé était un mauvais attaquant sous prétexte qu’il n’avait pas frappé au but. Ça ne marche pas comme ça. Alessandro a raté son match mais dans l’ensemble, il fait plutôt une bonne saison.“