Larqué tire à boulets rouges sur le PSG et ses joueurs

Le PSG a concédé un match nul (1-1) rageant dans la course au titre face à Rennes hier soir. Lors de cette rencontre, les Rouge & Bleu ont une nouvelle fois terminé à 10. La 11e expulsion de la saison, la troisième lors des quatre derniers matches toutes compétitions confondues. Sur RMC, Jean Michel Larqué a fustigé le comportement des joueurs parisiens.

“La façon dont ils se font expulser, les propos, les gestes, il n’y a rien, aucune maîtrise par rapport à l’adversaire, à l’événement ou au sport. Ce sont des enfants capricieux dans une maternelle, des joueurs totalement immatures, s’emporte Larqué dans Top of the Foot avant de s’en prendre à Marco Verratti, absent hier. Verratti, il s’occupe de tout, sauf de son football. S’il y a une algarade à droite, il va à droite, si elle est à gauche, il va à gauche, sans même savoir ce qu’il s’est passé. Tous ces méfaits mis bout à bout, ça te fait une équipe qui ne sait pas perdre, et qui ne sait pas se comporter. Ni dans la victoire quand elle chambre, ni dans la défaite où elle provoque. Ce n’est pas possible.“