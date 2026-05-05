Bayern / PSG – Kompany : « C’est sans doute le match le plus important de ma carrière d’entraîneur »

Ce mercredi soir (21h sur Canal+), le PSG et le Bayern Munich s’affrontent dans le cadre de la demi-finale retour de la Ligue des champions.

J-1 avant la demi-finale retour de la Ligue des champions entre le PSG et le Bayern Munich. Après une confrontation aller qui restera dans les mémoires (5-4), le club parisien voudra valider sa qualification pour la finale de la Ligue des champions. Mais en face, la formation bavaroise aura pour ambition d’animer cette rencontre pour renverser la situation dans son antre.

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« Je ne pense pas que Paris jouera différemment par rapport à l’aller »

Présent en conférence de presse, Vincent Kompany s’est exprimé sur cette rencontre face aux Rouge & Bleu, dans des propos rapportés par L’Equipe : « Notre mission est de gagner des matchs, c’est tout ce qui compte. Nous avons gagné de nombreux matchs, le PSG aussi. Au final, il s’agit de marquer un but de plus que l’adversaire. Si cela peut se faire sans encaisser, c’est bien. Mais gagner serait encore plus pragmatique. Je suis très calme, serein. Je sais ce que je dirai à mes joueurs dans les vestiaires. Je ne pense pas que Paris jouera différemment par rapport à l’aller (…) Nous sommes physiquement au top, mais le PSG également. »

L’entraîneur belge a aussi précisé l’importance de cette rencontre dans sa carrière d’entraîneur : « Personnellement, c’est sans doute le match le plus important de ma carrière d’entraîneur. Je suis comme dans un tunnel. Je veux rester focalisé sur la préparation de ce match. Rien ne me perturbe. Je vais facilement trouver le sommeil, car nous avons tout minutieusement préparé. Le PSG est le club le plus fort d’Europe depuis deux ans. C’est évident. Ils ont une qualité impressionnante. La force de cette équipe, au-delà du staff technique, c’est l’âge jeune de l’effectif. C’est pourquoi le PSG va perdurer à ce niveau encore quelques années. »