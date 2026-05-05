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Tribune CS – Arsenal / Atlético de Madrid

Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum5 mai 2026

Ce mardi soir (21h sur Canal+ Foot), l’Atlético de Madrid et Arsenal vont se disputer une place pour la finale de la Ligue des champions.

En attendant la demi-finale retour de la Ligue des champions entre le PSG et le Bayern Munich, l’autre demi-finale de la compétition se dispute ce mardi soir à Londres. Après le match nul à Madrid (1-1), Arsenal reçoit l’Atlético avec pour ambition d’accéder à la finale de la compétition pour la première fois depuis 2006. Ainsi, Mikel Artera a opéré cinq changements par rapport au match aller avec notamment la titularisation de Bukayo Saka. En face, Diego Simeone peut compter sur un trio offensif Ademola Lookmann, Antoine Griezmann et Julian Alvarez.

  • Le XI d’Arsenal : Raya – White, Saliba, Gabriel, Calafiori – Rice, Lewis-Skelly – Saka, Eze, Trossard – Gyokeres
  • Le XI de l’Atlético : Oblak – Pubill, Le Normand, Hancko, Ruggeri – Simeone, Llorente, Koke (c), Lookman – Griezmann, Alvarez
Youtube : Canal Supporters Paris

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