Bayern / PSG – les compositions probables

Ce soir (21 heures, Canal Plus, RMC Sport 1, le PSG affronte le Bayern Munich à l’Allianz Arena dans le cadre du huitième de finale retour de la Ligue des Champions. Pour cette rencontre, Christophe Galtier devrait poursuivre dans un système en 3-5-2.

Pour cette rencontre contre le Bayern Munich, Christophe Galtier peut compter sur un groupe quasiment au complet. Seuls Presnel Kimpembe (tendon d’Achille, fin de saison) et Neymar (cheville, fin de saison) manquent à l’appel. Le Parisien et L’Equipe sont unanimes sur le onze qui sera aligné ce soir à l’Allianz Arena. Dans les buts, pas de surprise, le coach du PSG va titulariser Gianluigi Donnarumma. Comme depuis plusieurs matches, les Parisiens évolueront en 3-5-2. Avec l’absence du titi parisien, c’est Danilo Pereira qui accompagnera Sergio Ramos et Marquinhos en défense centrale. Touché au côte contre Nantes, le capitaine parisien devrait bien pouvoir tenir sa place. Pour le rôle des pistons, ils seront confiés à Nuno Mendes et Achraf Hakimi. Ce dernier, qui n’a pas joué depuis le match aller, va retrouver les terrains après une semaine compliquée et ses accusations de viol.

Verratti de retour dans le XI

En ce qui concerne le milieu de terrain, c’est du classique. Marco Verratti, qui n’a pas joué lors de la victoire du PSG contre Nantes (4-2) en raison d’une suspension va retrouver sa place de titulaire au côté de Fabian Ruiz et Vitinha. Le Portugais qui semble retrouver son niveau de début de saison depuis quelques rencontres. En attaque pas de surprise, le duo en forme Kylian Mbappé-Lionel Messi sera associé. Du côté du Bayern Munich, on se dirige aussi vers un système avec trois défenseurs centraux. Deux anciens du PSG devraient être titulaires, Eric Maxim Choupo-Moting en pointe et Kingsley Coman en piston droit.

Le XI probable du PSG selon L’Equipe et Le Parisien : Donnarumma – Marquinhos (c), Ramos, Danilo – Hakimi, Vitinha, Verratti, Ruiz, Mendes – Mbappé, Messi

Le XI probable du Bayern : Sommer – Stanisic, Upamecano, De Ligt – Kimmich, Goretzka – Coman, Müller, Musiala, Davis – Choupo-Moting

