Revue de Presse PSG : Mbappé, Bayern, Hakimi, Donnarumma…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mercredi 8 mars 2023. Le PSG et ses chances de se qualifier en quarts de finale de la Ligue des Champions, les Français qui croient en Mbappé pour qualifier le PSG, quel Hakimi et quel Gianluigi Donnarumma ce soir…

Dans son édition du jour, Le Parisien évoque évidemment le choc entre le Bayern Munich et le PSG en huitièmes de finale retour de la Ligue des Champions. Contrairement aux autres années, le PSG ne se présentera pas sur la pelouse de l’Allianz Arena avec un score à son avantage. « Puisqu’en coupe d’Europe, le PSG ne se permet qu’un seul bon match dans les rencontres aller-retour, c’est le jour pour sortir le côté pile, après la face sombre affichée le 14 février« , assène le quotidien francilien. Ce dernier qui rappelle que le visage des Rouge & Bleu n’est pas le même qu’il y a trois semaines. Déjà, le club de la capitale a enchainé trois victoires et il retrouve un Kylian Mbappé en forme. « L’inconnue majeurE se situe dans la capacité du Bayern Munich à défendre sur le Bondynois. Ces trente minutes au match aller ont semé une zizanie chez les Allemands, d’un coup saisis par la peur, changeant de visage et d’attitude. » Le succès réclamé passe par « cette bordélisation provoqué par Mbappé, l’homme qui ne renonce jamais« , lance Le Parisien.

Point négatif pour le PSG, il manque de variété dans sa menace offensive. Le quotidien francilien indique que le PSG sait marquer mais défendre contre un Bayern historiquement porté vers l’avant, beaucoup moins. « Marquinhos souffre des côtes, Sergio Ramos d’un déficit de lenteur et Gianluigi Donnarumma peine parfois à modéliser le rapport de force qui se présente à lui. Compte tenu du déséquilibre du PSG, foudroyant devant, fragile derrière, il s’agirait pour lui d’un exploit de se qualifier contre le Bayern et même devant n’importe quelle équipe du Continent. Avant d’être grand tout le temps, que Paris essaye au moins une fois« , conclut Le Parisien.

Le Parisien qui dévoile également un sondage réalisé avec OpinionWay* sur Kylian Mbappé. Pour 63% des sondés, un total qui monte à 75% chez les amateurs de football, l’attaquant du PSG (24 ans) est le personnage le plus important du sport français à ce jour. Auteur de son 201e but sous le maillot Rouge & Bleu, qui le place seul meilleur buteur de l’histoire du club, il est considéré par les sondés comme le meilleur joueur de l’histoire des Rouge & Bleu devant Lionel Messi et Zlatan Ibrahimovic. 57% des Français (65% des amateurs de foot), estiment qu’il devrait porter le brassard de capitaine au PSG. Concernant son avenir, 68 % des Français (80% chez les amateurs de foot) estiment que le club de la capitale doit tout faire pour le conserver, quitte « à se séparer de Neymar et de Messi. » Enfin, ils sont 60%, et 65% pour les amateurs de football, à penser que le PSG va se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. 33% d’entre eux (35% chez les amateurs) estiment que Mbappé rend meilleur ses coéquipiers. 20% pensent qu’il est le meilleur joueur du monde et 13% estiment qu’il fait peur à ses adversaires.

*Le sondage exclusif OpinionWay réalisé pour le Parisien du 2 au 5 mars auprès d’un échantillon de 1 082 personnes représentatives de l’ensemble de la population

L’Equipe fait évidemment sa Une sur la rencontre entre le Bayern Munich et le PSG en huitièmes de finale retour de la Ligue des Champions. « Le vent d’optimisme généralisé qui pousse le PSG à l’aube de son huitième de finale retour de Ligue des Champions aurait presque de quoi surprendre« , lance le quotidien sportif. Ce dernier explique le PSG n’affronte pas Rosenborg ou Anderlecht ce soir mais « l’un des clubs les plus titrés d’Europe, une référence du continent, invaincu dans son stade cette saison et habité d’une confiance aussi solide que les berlines fabriquées au pays. » L’Equipe indique que tout le monde suit Kylian Mbappé les yeux fermés, lui qui avait assuré que le PSG était le favori de cette manche retour à l’issue de la rencontre aller. « Si le Bayern chute ce soir, c’est que le PSG l’aura poussé. » Même si Paris a déjà été plus fort et mieux équipé dixit le quotidien sportif, ces derniers résultats semblent avoir amorcé un virage et le club de la capitale de l’exploit.

Cette saison, le Bayern Munich a toujours marqué à domicile. « Il est aisé d’imaginer que le PSG devra en marquer au moins deux pour survivre dans la compétition« , assène l’Equipe. « Il risque de vivre des périodes de grande tempête durant lesquelles le terrain leur paraîtra très grand et le ballon très petit, mais il a l’arme pour aller tourmenter le Bayern dans son dos. » Le destin des Parisiens ne semble tenir qu’ un fil, celui que Mbappé sera encore une fois tisser pour accrocher le succès, explique le quotidien sportif. Depuis son retour, le PSG enchaîne les victoires. « Les Bavarois ont beau mener au score et avoir l’histoire avec eux, il semblerait, malgré tout, qu’ils aient peur, un peu« , conclut l’Equipe.

Le quotidien sportif qui évoque aussi le retour d’Achraf Hakimi. Après sa blessure musculaire au match aller, son absence de trois semaines, et ses problèmes extra-sportifs, l’Equipe se demande à quel niveau il pourra évoluer ce soir. « Achraf Hakimi n’affiche pas le langage corporel d’un homme qui doute. » L’international marocain a participé à toute la séance hier sans gêne apparente assure le quotidien sportif. « En interne, si Galtier a choisi le silence médiatique sur les conséquences potentielles de ce dossier judiciaire, on est conscient que Hakimi, qui conteste l’accusation de viol, n’est pas dans des conditions émotionnelles optimales. Et que le risque de blessure, dans ce contexte brulant, existe. » Malgré ça, le numéro 2 du PSG part avec un temps d’avance sur Mukiele. L’Equipe affirme tout de même que si Nordi Mukiele était à 100%, la donne aurait peut-être changé. « Aujourd’hui, entre les deux pistons, la concurrence est forte. »

L’Equipe qui fait aussi un focus sur Gianluigi Donnarumma. Pour le quotidien sportif, les supporters du PSG abordent ce huitièmes de finale retour sans savoir quel visage affichera le portier italien ce soir. « Le doute est perceptible, y compris en interne, où Christophe Galtier a identifié, dès l’été dernier, certaines carences de son gardien. » Le gardien italien se sait attendu. Même s’il affiche des statistiques flatteuses, derrière il diffuse une forme de fébrilité note le quotidien sportif. « Comme s’il ne parvenait pas à devenir ce que l’on attendait de lui : un gardien fiable, capable de porter Paris dans les grands rendez-vous. »

L’Equipe évoque aussi l’importance financière de cette rencontre pour le PSG. En effet, une qualification en quart de finale de la Ligue des Champions serait synonymes de rentrées supplémentaires supérieur à 10 millions d’euros. Cette saison, il a déjà engrangé 38,3 millions d’euros. « A ces bonus liés aux résultats, devraient s’ajouter envirron 30 millions d’euros en market pool* et presque autant pour son classement européen sur les dix dernières années. » Au total, le PSG devrait recevoir entre 90 et 100 millions d’euros de recette UEFA, dévoile le quotidien sportif. Pour un club sous la surveillance du fair-play financier, ce ne peut pas être neutre. Le PSG tablerait sur un déficit important en fin de saison, entre 100 et 150 millions d’euros assure l’Equipe.

* Le market pool est une dotation tirée des droits télés et recettes commerciales de la compétition qui varie selon le nombre de clubs qualifiés par pays. Une soixantaine de millions d’euros sont distribués à la France, une moitié selon un taux dégressif, du champion au troisième, et l’autre moitié en fonction du nombre de matches disputés par chacun.

L’Equipe évoque aussi la quête de Kylian Mbappé en Ligue des Champions. Dans son palmarès XXL, seule la Coupe au Grandes Oreilles lui manque. Et cela agace et motive l’attaquant du PSG. « Mais Mbappé est convaincu que, d’une manière ou d’une autres, son jour viendra. » Après la défaite au match aller, il était l’un des rares à lutter contre la morosité et le pessimisme. « À ses coéquipiers, il a martelé que tout ce déciderait au retour. Il les a exhortés à tourner la page et à se remettre en ordre de marche. » Même s’il ne fait pas de la Ligue des Champions une obsession, « du moins pour le moment« , il a pu mesurer depuis qu’il l’a joue, à quel point l’éclat de cette compétition rejaillissait sur ses lauréats. Il a toujours cette blessure de la finale de 2020. Quelques minutes avant la mi-temps, il aurait pu permettre au PSG d’ouvrir le score. Mais seul au point de penalty, il a complètement raté sa frappe qui a terminé dans les gants de Neuer. S’il avait marqué cela aura certainement tout changé estime L’Equipe. « S’il nourrissait les plus grands espoirs après avoir signé son contrat, neuf mois plus tard, il semble moins convaincu par ce qu’il voit et, dans son entourage, on confie souvent une forme de désarroi, sinon d’irritation, par rapport à l’effectif actuel« , conclut l’Equipe.