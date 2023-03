Victime d’une rupture du tendon d’Achille contre Marseille, Presnel Kimpembe ne rejouera pas cette saison. Le titi du PSG a tenu à remercier les supporters qui lui ont envoyé des messages de soutien.

Presnel Kimpembe n’aura joué que 15 matches cette saison avec le PSG. Le défenseur central, absent pendant quatre mois en raison d’une blessure au tendon d’Achille, avait fait son retour sur les terrains contre Monaco le 11 février dernier. Il avait ensuite joué contre le Bayern Munich et Lille. Mais lors du Classico, durant lequel il était titulaire et capitaine. Mais au bout de 13 minutes, il s’est écroulé sur la pelouse. Il s’est fracturé le tendon d’Achille. Le titi parisien ne jouera plus cette saison et ne devrait pas être de retour sur les terrains avant l’automne prochain. Il a reçu beaucoup de messages de soutien. Il a tenu à remercier les supporters pour leur soutien.

« Un grand merci à eux, ça me touche au fond du cœur »

« Le message des supporters lors de PSG / Nantes ? C’est beau. Je ne l’avais pas vu en direct. C’est une fois que je suis arrivé en tribune, j’ai reçu quelques messages et certains m’ont fait passer le mot. Forcément, ça touche, c’est gentil. Franchement, je les remercie du fond du cœur, lance le titi parisien pour PSG TV. Il faut voir le côté positif, il faut s’accrocher. Je leur redis encore une fois, comme j’ai pu leur dire sur les réseaux sociaux. Un grand merci à eux, ça me touche au fond du cœur. Ça prouve encore une fois que ce n’est pas seulement une équipe ou un groupe, c’est vraiment une famille avec les supporters et tout un collectif qui est là pour nous soutenir.«

« Pour eux, je n’ai pas le droit de montrer que ça ne va pas »

Presnel Kimpembe qui a aussi reçu des messages des enfants de la Fondation du PSG. Des paroles qui l’ont touché. « Pour eux, je n’ai pas le droit de montrer que ça ne va pas, que je baisse les bras. Je suis le parrain de cette formation, je suis un exemple, une source de motivation pour eux. Je n’ai pas le droit de montrer qu’il faut baisser les bras alors que je leur répète souvent, la force, la force et plein de bonnes choses et de garder le sourire malgré les faits de vie. C’est comme ça, c’est le sport. Il faut garder la tête haute, rester positif. Malheureusement, ce sont des épreuves de la vie mais on apprend toujours. »