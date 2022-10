Benfica / PSG : les compositions officielles

Ce soir (21 heures, Canal Plus, RMC Sport 1), le PSG retrouve la Ligue des Champions avec le déplacement à Lisbonne pour y défier le Benfica pour le compte de la troisième journée de la phase de poules de la Ligue des Champions. Et à une heure du coup d’envoi, les deux coaches ont dévoilé les compositions d’équipes.

Lors de cette rencontre contre les Lisboètes, le PSG aura comme objectif de poursuivre son début de saison européen parfait tout en prenant une avance dans le groupe H, le club portugais ayant également remporté ses deux premiers matches de Ligue des Champions. Après avoir ménagé quelques cadres contre Nice le week-end dernier, Christophe Galtier aligne la meilleure équipe possible ce soir.

Marco Verratti de retour dans le XI

Intronisé numéro 1 depuis le début de la saison, Gianluigi Donnarumma gardera les buts du PSG. Il sera protégé par une défense à trois composée de Sergio Ramos, Marquinhos et Danilo Pereira. Les rôles de piston seront attribués à Achraf Hakimi et Nuno Mendes. Marco Verratti retrouve le onze de départ. Il formera le milieu à deux en compagnie de Vitinha. En attaque, aucune surprise. Lionel Messi, Kylian Mbappé et Neymar sont alignés. Du côté de Roger Schmidt, c’est quasiment l’équipe type. Morato, blessé, est remplacé par Antonio Silva en défense centrale. Julian Draxler débute sur le banc.

Feuille de match Benfica / PSG

3e journée phase de poules de la Ligue des Champions – Stade : Estadio do Sport Lisboa e Benfica – Diffuseur : Canal Plus et RMC Sport 1 – Arbitre : Jesús Gil Manzano – VAR : Alejandro Hernandez et Juan Martinez Munuera