Demain soir, le PSG se déplace à Lisbonne pour y défier le Benfica dans le cadre de la troisième journée de la phase de poules. Auteur d’un bon début de saison, Danilo Pereira devrait de nouveau être titulaire dans la défense à trois des Rouge & Bleu en compagnie de Marquinhos et Sergio Ramos. À la veille de cette rencontre face à son club formateur, l’international portugais s’est présenté en conférence de presse. Extraits choisis.

Benfica et l’ambiance de l’Estadio Da Luz

« La force de Benfica est son collectif. C’est un mix de jeunes et d’expérience. Cela aide au dynamisme de l’équipe. L’ambiance ? Lors de mes cinq ans à Porto, c’était souvent difficile de jouer ici. Le stade avec ses 65.000 spectateurs, c’est une ambiance chaude. Demain, ce sera chaud aussi. À nous de faire un gros match pour rapporter les trois points à la maison. »

Difficile d’être titulaire au PSG ?

« On a beaucoup de joueurs de haut niveau, c‘est difficile d’être titulaire dans un club comme le PSG. Le coach me fait confiance au milieu et en défense centrale. Je me sens bien et je prends du plaisir à jouer, c’est le plus important.«

Revanchard envers le Benfica, son club formateur ?

« La revanche, ce n’est pas bon. Le club m’a beaucoup donné et c’est ce qui me permet d’être ici.«

Son positionnement lors de sa première saison au PSG

« Quand je suis arrivé ici, c’était un peu difficile. Au début, j’ai fait un match au milieu, puis beaucoup en défense centrale. Je pense que la question était de mettre Marquinhos au milieu. C’était ça le problème, pas de jouer défenseur central. »

L’état d’esprit des Portugais du PSG

« Les Portugais on est naturellement heureux. C’est plus facile de s’intégrer au groupe. On est des gens qui aiment bien travailler, alors c’est plus facile. Ce sont nos caractéristiques. »

Le championnat portugais sous-estimé ?

« Le championnat portugais est un peu sous-estimé, à cause de beaucoup de choses que je ne veux pas citer ici. Il y a des équipes avec beaucoup de qualité. Porto, Sporting, Braga… Ils font de gros matchs en Ligue Europa et en Ligue des champions.«