Galtier : « Avoir cette capacité à jouer sous pression »

Après avoir remporté ses deux premiers matches de la phase de poules de la Ligue des Champions, le PSG voudra poursuivre sur sa lancée demain soir face au Benfica, qui a également gagné ses deux rencontres. À la veille de cette rencontre, Christophe Galtier s’est présenté en conférence de presse. Extraits choisis.

Surpris par le Benfica ?

« C’est une équipe qui depuis le début de la saison est invaincue. Elle est très intéressante à voir jouer, très bien organisée, avec de la qualité. Elle a une force collective importante. Je ne suis pas surpris qu’elle soit à ce niveau. Aujourd’hui, Benfica peut prétendre être un favori de ce groupe.«

Verratti

« Marco a 90 minutes dans les jambes. Il a beaucoup joué, même s’il est souvent sorti en cours de match quand le score était acquis. Il n’a aucun problème sur le plan physique. Il n’a pas joué ce week-end parce qu’il était suspendu.«

Le match de demain

« Ce que l’on va devoir faire, pour être performant et battre Benfica, c’est avoir cette capacité à jouer sous pression. Cette équipe va venir nous chercher, c’est l’ADN du club et de leur entraîneur. Elle met une énorme pression sur les premières relances. Il faut que nous soyons beaucoup plus efficaces sur un plan offensif. Ce sont vous les médias qui annoncent que c’est un premier gros test ! […] J’ai des joueurs qui ont l’expérience de ce genre d’affiche et de vécus. Je pense qu’on a les qualités de bien jouer. »

La pression du public portugais

« Il va y avoir une ambiance extraordinaire. Ce stade pousse très fort, mais j’ai des joueurs qui ont beaucoup d’expérience, beaucoup de vécu par rapport à cela. Est-ce qu’on sera capable de jouer et bien jouer avec la pression du public ? Est-ce qu’on sera capable de le faire ? Je pense qu’on a les qualités. On peut aussi être très dangereux.«

La patte portugaise au PSG

« Cela fait pas mal de saisons que je travaille avec beaucoup de Portugais. J’ai découvert la méthodologie, la façon de faire des Portugais, lorsque je suis arrivé à Lille, avec Luis Campos et le staff, mais aussi les joueurs arrivés du Portugal. Au quotidien, c’est beaucoup de bruit ! Ce sont des garçons très attachants qui parlent et aiment parler ! Mais ce sont de grands professionnels. Le Portugal produit des joueurs de niveau incroyable. Ce sont des garçons très professionnels et très respectueux. »

Les pistons

« Les pistons sont très importants dans notre système. Effectivement, le jeu penche souvent vers Nuno Mendes, mais on travaille pour jouer avec Hakimi. Tenter de repasser à deux attaquants avec un joueur en soutien ? Cela dépend de la manière dont l’adversaire joue. «