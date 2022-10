CS x ParionsSport : Benfica / PSG – Annoncez votre pronostic !

Pariez avec ParionsSport en ligne sur le match entre le Benfica Lisbonne et le Paris Saint-Germain, ce soir à 21h00. Invaincus sous l’ère Christophe Galtier, les Parisiens auront fort à faire face à des Lisboètes survoltés, et qui n’ont, eux non plus toujours pas connus la défaite !

A l’occasion de ce choc, nous vous proposons en partenariat avec ParionsSport en ligne, également partenaire du Paris Saint-Germain, nos meilleurs pronostics !

Faites votre choix parmi la sélection de paris proposée ci-dessous et bénéficiez de leur offre de bienvenue, votre 1er pari est remboursé jusqu’à 200€ !

Le pronostic de la redac’

Au sein de la rédac’, nous voyons le Paris Saint-Germain l’emporter, mais dans la difficulté, face à un adversaire plus coriace que ce que l’on aurait pu attendre, terrassant notamment la Juve dans son antre (1-2).

Cela ressemble donc à un premier gros défi européen pour nos Rouges & Bleus, face à un adversaire qui pourra notamment compter sur Julian Draxler, prêté par le club francilien.

Pour l’emporter, Paris pourra encore une fois cette saison, compter sur son Messi, retrouvé, et buteur au cours des trois dernières rencontres (Maccabi Haifa, Lyon et Nice), inscrivant par la même occasion, un magnifique coup-franc, son premier au sein du club de la Capitale.

La cote de son but est à 2,35 sur ParionsSport en ligne.

Pour rester dans le thème de la Pulga, si celui-ci est à nouveau performant, c’est avant tout en première période qu’il se distingue, inscrivant 5 de ses 7 buts de la saison dans les 45 premières minutes. La cote de l’argentin buteur en première période est à 4,50 sur ParionsSport en ligne.

Enfin, côté score, nous imaginons une rencontre particulièrement disputée face à une armada qui peut compter cette année sur une attaque de feu Gonçalo Ramos, Joao Mario, Rafa, qui compte 19 buts au total sur ce début de saison, et une victoire 2-1 du PSG au Stade de la Luz apparaît plus qu’envisageable.

C’est d’ailleurs le score de 2-1 que nous vous avions annoncé dans le match contre Nice ce samedi, et qui s’est réalisé, avec une cote à 9,70 de ParionsSport en ligne, une aubaine pour ceux d’entre vous qui nous auront suivi !

La cote de la victoire 2-1 du PSG contre le Benfica Lisbonne est à 8,00 sur ParionsSport en ligne.

Les cotes sont susceptibles d’évoluer.

Nous vous souhaitons un bon match, et à vos paris !

Nous vous rappelons par ailleurs que les jeux d’argent sont strictement interdits aux personnes mineures. Pour ne pas faire du jeu d’argent un réflexe que je répète sans fin, il est important de me fixer des limites de temps et de faire des pauses régulières.

*Voir conditions sur le site de ParionsSport en ligne

À quelques heures du coup d’envoi, comment sentez-vous cette rencontre de Ligue des Champions ? Annoncez votre pronostic ici. Ce samedi, le PSG s’est imposé à domicile face à l’OGC Nice en Ligue 1 (2-1). Un résultat annoncé ici par… Nous (^^), parisienmania, Bunk, RA’S-VVii, Magvore, Keuja#97250, codrin, FYS, Etuncouscousboulette, Fox Mulder, Axwell, Fladnag59. Félicitations à vous, et bonne chance à tous pour ce soir !