Dans le cadre de la troisième journée des phases de poules de Ligue des Champions, le PSG se déplace au Portugal afin d’y affronter Benfica. Une rencontre pour prendre la tête du groupe H qui se disputera ce mercredi 5 ocotbre (21h sur Canal +). Si le programme et l’organisation autour de cette rencontre sont huilés côté parisien, un changement est à noter depuis cette saison.

En effet, nombreux observateurs, suiveurs et supporters du PSG ont noté un changement majeur dans l’organisation et la préparation des déplacements en Europe du club de la capitale. Comme à l’accoutumée, les équipes qui jouent à l’extérieur en compétitions européennes effectuent leur ultime entraînement avant la rencontre sur la pelouse du stade de l’adversaire. Cependant, et depuis cette saison, le Paris Saint-Germain a décidé de ne plus faire comme d’habitude, et s’entraîne désormais au Centre Ooredoo avant d’effectuer son déplacement. Un changement qui n’impact que très peu le voyage des parisiens, tant la présence des Rouge & Bleu est obligatoire sur place à vingt-quatre heures du match, afin d’honorer la traditionnelle conférence de presse.

Ce changement dans le programme et l’organisation des déplacements européens est une décision de la nouvelle direction sportive du PSG, sous la houlette de Luis Campos. En effet, la décision a été prise afin « de se protéger des regards indiscrets de ses adversaires« , selon nos confrères de Goal. Une façon de faire qui permet également à Christophe Galtier de mettre en place une véritable séance tactique avec une opposition en guise de répétition générale.