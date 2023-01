Bennani valide la piste Cherki au PSG

Le mercato fermera bientôt et le PSG reste à l’affût sur différents dossiers. L’un d’entre eux mène directement à Rayan Cherki.

Après le départ de Pablo Sarabia, le PSG est à la recherche d’un renfort offensif. Idéalement, les décideurs parisiens aimeraient enrôler un élément capable d’évoluer sur l’aile droite. D’où la piste Rayan Cherki. Le club de la capitale aurait d’ailleurs soumis une première offre, dont le montant n’a pas filtré, à son homologue rhodanien. Sans réussite toutefois. Et pour cause, l’OL serait déterminé à conserver son jeune espoir de 19 ans. Reste à voir si ce dossier connaîtra un revirement d’ici à la fin janvier.

Mais Rayan Cherki au PSG, c’est une piste qui laisse de nombreux observateurs dubitatifs. Ce n’est, cependant, nullement le cas de Karim Bennani. Ce dernier, présent sur le plateau de L’Équipe de Greg, a expliqué pourquoi, à ses yeux, cette option est intéressante sur le papier : « Je pense que je comprends la démarche de Luis Campos. Un peu à la manière de ce qu’il a fait avec Martial à Monaco. Un prospect. Monaco l’a beaucoup fait à l’époque avec Ocampos, Bernardo Silva, Fabinho… Campos doit se dire : OK, pour les matches moyens de championnat, on peut faire reposer l’un des trois de devant. Qu’est-ce qu’a fait Pablo Sarabia au cours des derniers mois ? Rayan Cherki ne pourra faire pire que Sarabia. Donc, je me dis, ce n’est pas forcément une mauvaise idée de la part de Campos d’aller chercher un jeune joueur français capable de performer entouré de grands joueurs. »